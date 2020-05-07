وزير التعليم يوضح المقصود بـ«الاهتداء بقوالب المشروعات البحثية»

أوضح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المقصود بالاهتداء بقوالب المشروعات البحثية التي حددتها الوزارة تعني تسلسل عناصر المشروع وليس قالب ذاته بالضرورة.جاء ذلك ردًا على استفسار أحد أولياء الأمور عبر مجموعات الواتس آب "ادعم دكتور طارق شوقي" أن من شروط تقيم البحث الالتزام بالقالب الذي حددته الوزارة للمشاريع؟، هل يقصد به الكتابة داخل قالب محدد كما هو متداول.يذكر أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلن بداية الأسبوع الجاري، عن طرق رفع المشروعات البحثية سواء على منصة إدمودو أو التسليم اليدوي للمدرسة، المقرر تنفيذها من طلاب الصفوف من الثالث الابتدائي للثالث الإعدادي، بديلًا عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني.