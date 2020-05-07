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الخميس 07 مايو 2020 الموافق 14 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إزالة 14 حالة تعد على أراضي زراعية وأملاك دولة بالبحيرة

الخميس 07/مايو/2020 - 10:55 ص
حالة تعد
حالة تعد
البحيرة معوض هويدى
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شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

هذا وقد أسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية التى نفذتها الوحدات المحلية لمراكز " ادكو - المحمودية - إيتاى البارود - رشيد - الرحمانية "عن إزالة 14 حالة تعد على مساحة 45196 م2 عبارة عن حالة تعدي على أرض أملاك دولة ملاحة كوم حلاج بمساحة "42000 م 2"بادكو عبارة عن أرض ملك الوحده المحلية بعمل تجفيف للأرض وتجهيزها للزراعة لعمل أحواض ومصاريف، حيث تم هدم المصارف وتسوية الأحواض، وإزالة بناء وتعدي مخالف علي حرم أملاك الأراضي الزراعية بمساحة 1339 متر بناحية قري الشيخ أحمد ومعنيا بايتاي البارود، وإزالة 7 حالات تعد على مساحة 896م2 برشيد.

كما تم إزالة 3 حالات تعد على أرض زراعية وطرق بمساحة 603 أمتار بالرحمانية، وتنفيذ إزالة بمساحة 238 م٢ على مصرف صرف اللوية عبارة عن سمل خرسانى بنطاق قرية فيشا بالمحمودية، وإزالة حالة تعدى على الأرض الزراعية بمساحة ١٢٠ م٢ بقرية سيدى عقبة بالمحمودية عبارة عن سملات خرسانية.

ووجه محافظ البحيرة باستمرار وتكثيف الحملات لإزالة كافة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومنع البناء المخالف.

مهيبا بالمواطنين بعدم استغلال الظروف والوضع الراهن والجهود التى تقوم بها المحافظة لمحاربة انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أنه سيتم الضرب بيد من حديد لكل من يحاول التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لردع المخالفين.

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