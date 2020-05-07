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الخميس 07 مايو 2020 الموافق 14 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رحلة للمصريين بالكويت الأسبوع المقبل بديلا عن الملغاة في 31 مارس

الخميس 07/مايو/2020 - 10:55 ص
محمد سعفان
محمد سعفان
دعاء جابر
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تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلا اليوم الخميس من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بهذه المكاتب للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لـ وزارة القوى العاملة، أن الوزير تلقى تقريرا من المستشار العمالي بالكويت أحمد إبراهيم أشار فيه إلى أن السفير طارق القوني، سفير مصر بدولة الكويت، أوضح أنه يجري الإعداد لتسيير رحلة بديلة لرحلة مصر للطيران الاستثنائية المؤجلة منذ يوم 31 مارس 2020، ومن المنتظر أن تقلع الرحلة الجديدة مطلع الأسبوع المقبل.

وأضاف "القوني" أنه على المسافرين على الرحلة المؤجلة التواصل مع مكتب مصر للطيران لدى الإعلان عن موعد الرحلة البديلة لتعديل تذاكر السفر- دون رسوم تغيير- وإتمام الإجراءات ذات الصلة بالحجر الصحي على نفقتهم الخاصة فى حالة اختيار الحجر بأحد فنادق القاهرة، علما بأن الحجر الصحي متاح كذلك لمن يرغب فى المدن الجامعية على نفقة الدولة.

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