رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 07 مايو 2020 الموافق 14 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«الرقابة المالية»: خفض تكلفة المعاملات بالبورصة يجعلها أكثر تنافسية

الخميس 07/مايو/2020 - 09:58 ص
محمد عمران
محمد عمران
اكرم عمران
طباعة
رحب الدكتور محمد عمران – رئيس هيئة الرقابة المالية بحزمة القرارات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة بهدف تنمية سوق رأس المال وجعلها أكثر جاذبية للاستثمارات عبر خفض تكلفة المعاملات بالبورصة المصرية لتصبح سوقا أكثر تنافسية بين نظيرتها من أسواق المال الإقليمية والعالمية.

وقال رئيس الهيئة إنه سيسرع في إصدار القرار التنفيذي لتطبيق خفض مقابل خدمات التداول الذي تتقاضاه الهيئة وإدخاله حيز التنفيذ، بالتوازي مع نشر حزمة القرارات الجديدة بالجريدة الرسمية، لتشجيع الاستثمار وخلق بيئة استثمارية تنافسية بين الأسواق المالية العالمية والإقليمية ولتصبح السوق المصرية الأقل تكلفة في مقابل الخدمات عن عمليات التداول التي تتقاضاها الجهات المنظمة للسوق مقارنة بالأسواق المحيطة.

وأوضح عمران أن قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام (1013)، (1014)، (1015) لسنة 2020 قد خفضت تكلفة مقابل الخدمات المحصلة من مؤسسات السوق عن عمليات التداول بالبورصة المصرية حيث تم تخفيض مقابل الخدمات الذي تتقاضاه البورصة عن كل من العمليات التي تتم على الأوراق المالية المقيدة لدى البورصة المصرية لتصبح عشرة في المائة ألف بدلًا من 12 في المائة ألف وذلك حسب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1013 لسنة 2020.

وبحسب عمران فقد نص قرار السيد رئيس مجلس الوزراء 1014 لسنة 2020 على مقابل خدمات المقاصة والتسوية لتصبح عشرة في المائة ألف بدلا من 12.5 في المائة ألف، ولزيادة أحجام التعامل بالسوق المصرية فقد منحت قرارات رئيس مجلس الوزراء ذات الخصم على الأنشطة المتخصصة ليتم سداد عشرة في المائة ألف من قيمة كل عملية تتم باستخدام آلية التعامل على الأسهم في ذات الجلسة(T+0)، أو بآلية التعامل على الأسهم في اليوم التالي (T+1).

وأضاف عمران أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1015) لسنة 2020 بشأن إعادة تنظيم صندوق حماية المستثمر قد نص على خفض مقابل الذي يتقاضاه الصندوق نسبة 50% لتصبح 5 في المائة ألف بدلًا من عشرة في المائة آلف.

ولفت عمران إلى أن رئيس مجلس الوزراء سبق وأن أصدر القرار رقم 2339 لسنة 2019 بتاريخ الأول من أكتوبر 2019 بالموافقة على مقترح مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بتعديل النظام الأساسي لصندوق صندوق حماية المستثمر والذي تضمن خفض ما يتقاضاه الصندوق على قيمة المعاملة المسجلة بالفاتورة لتصبح عشرة في المائة ألف بدلا من عشرون في المائة ألف.

وأكد رئيس الهيئة أن حزمة قرارات رئيس مجلس الوزراء قد نصت على تخفيض مقابل الخدمات عن عمليات التداول على السندات وصكوك الدين وأدوات الدين الأخرى المقيدة بالبورصة بنسبة خفض 50% عن مقابل الخدمات عن عمليات التداول على الأسهم بعد تعديلها مما يساهم في زيادة التعامل على أدوات الدين.

موضوعات متعلقة

«الدستور» تنفرد بـ«نص رفض القضاء الإدارى لوقف برنامج رامز مجنون رسمى»

رابط بنك المعرفة المصري 2020.. المكتبة الرقمية لعمل مشروع بحث عن السياحة

الآن.. أكواد الطلاب لامتحانات أولى ثانوى 2020 عبر موقع «Thaneduone.emis.gov.eg»

«الخارجية» توجه خطابًا إلى مجلس الأمن بشأن سد النهضة

الصور

image description

«سكسفون» بشوارع السيدة زينب.. صانع بهجة في رمضان

image description

محافظ أسيوط يتابع مشروعات «حياة كريمة» في أبوتيج (صور)

image description

صور ميدان التحرير اليوم

image description

«الرزق يحب الخفية».. «أسطول» بائع كنافة بدرجة نبطشي أفراح (صور)

image description

«أسيوط» تواصل تطهير المراكز والأحياء ضد كورونا (صور)

الأكثر قراءة

حقيقة فتح تسجيل العمالة الغير منتظمة برقم البطاقة عبر وزارة القوى العاملة

«التعليم» تنفي إلغاء امتحانات الثانوية العامة لعام 2020

«الخارجية» توجه خطابًا إلى مجلس الأمن بشأن سد النهضة

قبل التسليم.. مشروع بحث عن السياحة للصف الرابع والخامس الابتدائي.. إجابة سؤال الرياضيات

إنفوجراف

image description

المايسترو صالح سليم.. الأب الروحى للأهلى (إنفوجراف)

image description

8 نصائح قبل شراء ملابس العيد للوقاية من كورونا (إنفوجراف)

image description

لتنمية موارد الدولة.. رسوم جديدة على قطاع الرياضة (انفوجراف)

image description

حُرق فى 2011.. ترميم محاكم الجلاء (إنفوجراف)

أيام زمان

أسرار علاقة تحية كاريوكا بالرؤساء.. عبد الناصر أوصى بها خيرًا والسادات اختبأ عند أهلها

سر الأمنية الأخيرة لـ فريد الأطرش في مرضه.. حققها جمال عبد الناصر

هكذا حاول خيري شلبي الانتحار بـ«اليود».. وأنقذته فيروز بطريقة غريبة

لعنة نصر محروس.. سر نجاة تامر حسنى وشيرين من مصير بهاء سلطان

نجم الساعة

حريق مدمر يلتهم مبنى مكونا من 10 أدوار بشبرا الخيمة (فيديو)

الصحة

إنتاج جهاز تنفس اصطناعى رخيص التكلفة باستخدام الـ3D

ارتفاع وفيات الأفارقة بسبب كورونا مقارنة بالبريطانيين

الفقر ونقص التأمين الصحي يؤثران على وظائف القلب

إجبار الأطقم الطبية الكينية على إعادة استخدام معدات صحية

منوعات

دراسة: الأيام الحارة الخطيرة ستتضاعف بأمريكا بحلول عام 2050

كيت دوقة كمبردج تطلق مشروعًا لتسجيل إغلاق بريطانيا بالصور

باريس تقيم أسبوع الموضة للرجال فى يوليو

الآن.. التسجيل على موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين 2020 الترقيات لإنجاز صحيفة المعلم

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
لغة فوق اللغة
د. محمد عفيفي
مصر.. الموسيقى والتاريخ
صفوت البياضي
سؤال يحتاج لجواب
جلال حمام
المنسي.. قصة بطل أم سيرة وطن؟
المزيد

الثقافة

هيئة الكتاب تعلن عن إتاحة مجلة فنون عبر بوابة "الثقافة"

محمود الحلوانى: كنا نغنى «يسرى العزب فرض عليا.. فى كل ندوة وأمسية»

«ممالك الكلام».. حكاية مقهى أحمد زكي المفضل وعلاقته بمطعم الجحش

كورونا فى خدمة الثقافة.. العزل المنزلى ينعش القراءة لدى الشباب