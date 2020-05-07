اليوم.. وصول عالقين بتشاد وغانا إلى مرسى علم

يستعد مطار مرسى علم الدولى، اليوم الخميس، لاستقبال رحلتي طيران للعالقين بالخارج من دول غانا وتشاد، ضمن خطة الحكومة المصرية لإعادة المصريين العالقين بالخارج، وذلك بتكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي.وأكد عماد إمام مسئول العلاقات العامة بمطار مرسى علم الدولي، في تصريحات له، أنه من المقرر أن تصل مساء اليوم رحلة المصريين العالقين بدول تشاد وغانا على متن رحلة واحدة، مشيرًا إلى أنه سيتم نقل جميع العائدين إلى فندق الحجر الصحي بمرسى علم عقب اتخاذ الإجراءات الوقائية، وفحصهم من قبل رجال الحجر الصحى، والطب الوقائي بالمطار.يذكر أن مطار مرسى علم استقبل عددًا من الرحلات الجوية الاستثنائية، لعودة المصريين العالقين بالخارج من دول مختلفة، أبرزها أمريكا والصين وروسيا وأوكرانيا والهند والمالديف، وإنجلترا، وعدد من الدول العربية.