بنسبة 50%.. توقعات بانسحاب بايدن من الانتخابات الأمريكية

علق بيل بينيت، وزير التعليم الأمريكي السابق على ترشح نائب الرئيس السابق جو بايدن في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر 2020 المقبل، متوقعًا انسحاب بايدن من انتخابات نوفمبر بنسبة 50% تقريبًا.وكان قد اضطر بايدن (77 عامًا)، لتشغيل الحملة من منزله في ولاية ديلاوير بسبب وباء كورونا.وقال بينيت وفق لشبكة فوكس نيوز أن "بايدن لا يؤدي بشكل جيد، لا اعتقد أنها صفقة منتهية، ربما من الأفضل له أن ينسحب، الانتخابات لا تزال لديها ستة أو ثمانية أشهر بعيدة".وأضاف: "في نوفمبر سيكون أكبر سنًا، واعتقد أن هناك مشكلة وهي تارا ريد"، مشيرًا إلى أن موظف مجلس الشيوخ الذي اتهم بايدن بالاعتداء الجنسي يعمل مع الفائز بجائزة بوليتزر رونان فارو في مقال لمجلة نيويوركر.وكانت القضية الأولى ضد جو بايدن بعد ترشحه عن الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2020، حيث قدمت موظفة سابقة (تارا ريد) في مكتبه شكوى جنائية إلى إدارة شرطة واشنطن، تتهم فيها بايدن بالتحرش بها.