تباين أداء مؤشرات بورصة الكويت بالمستهل

تباين أداء المؤشرات الكويتية لدى مستهل تعاملات اليوم الخميس- آخر تعاملات الأسبوع - حيث هبط المؤشر العام بنسبة 0.24%، وانخفضت السوق الأولى 0.35%، بينما ارتفع المؤشران الرئيسي و"رئيسي 50" بنسبة 0.01% و0.08% على التوالي.وبلغ حجم تداولات البورصة الكويتية بالمستهل، نحو 9.3 مليون سهم جاءت بتنفيذ 560 صفقة حققت سيولة بقيمة 1.42 مليون دينار.وجاء سهم "بيان" على رأس قائمة الأسهم المتراجعة بانخفاض نسبته 4.94%، فيما تصدر سهم "دانة" القائمة الخضراء مُرتفعًا بنحو 4.8%.وحقق سهم "كابلات" أنشط سيولة في البورصة بقيمة 299.86 ألف دينار مُرتفعًا 2.3%، بينما تصدر سهم "المستثمرون" نشاط الكميات بتداول 3.87 مليون سهم مُتراجعًا 0.75%.