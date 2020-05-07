العقارات تقود ارتفاعات بورصة قطر بمستهل تعاملات اليوم

صعدت مؤشرات بورصة قطر لدى مستهل تعاملات اليوم الخميس- أخر تداولات الأسبوع - بدعم من ارتفاع أسهم 6 قطاعات رئيسية تصدرها قطاع العقارات.سجل المؤشر العام ارتفاعًا بلغت نسبته 0.30 %، رابحا نحو 27 نقطة ليصل إلى مستوى 8785.43 نقطة.وبلغت قيمة التداول في تلك الأثناء 60.72 مليون ريال، وزعت على 59.69 مليون سهم، بتنفيذ 1.89 ألف صفقة.وساهم في نمو المؤشر العام ارتفاع 6 قطاعات تقدمها العقارات، ويليه البضائع، ثم التأمين، والبنوك والخدمات المالية، ويتبعهم الصناعة، والاتصالات، بينما تراجع النقل وحيدًا.وصعد قطاع العقارات 0.41 %، لنمو سهمي المتحدة وبروة بنسبة 2.36 % و0.11 % على التوالي.وارتفع البنوك والخدمات المالية 0.36 %، لصعود عدة أسهم تقدمها الإسلامية القابضة بـ3.51 %.في المقابل، تراجع النقل 0.12 %، بضغط رئيسي لانخفاض الملاحة وحيدًا بـ0.49 %.وتصدر سهم الطبية الارتفاعات بـ5.42 %، فيما جاء المستثمرين على رأس التراجعات بـ5.75 %.وجاء سهم قامكو المرتفع 4.86 % على رأس نشاط التداول بكافة مستوياته مستحوذًا على سيولة بقيمة 16.84 مليون ريال، وزعت على 22.46 مليون سهم.