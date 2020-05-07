تباين أداء مؤشرات بورصة الإمارات فى مستهل التعاملات

تباين أداء مؤشرات أسواق المال الإماراتية لدى مستهل تعاملات اليوم الخميس- آخر تعاملات الأسبوع، بالتزامن مع التطورات المتلاحقة لفيروس "كورونا" المستجد.وتراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.17%، فاقدا نحو 3.32 نقطة من قيمته ليصل إلى مستوى 1915.72 نقطة، عبر تداول 23.67 مليون سهم، بقيمة 19.61 مليون درهم، فى الوقت الذى ارتفع فيه المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.89%، مسجلا مستوى 4057.46 نقطة، من خلال تعاملات بحجم 22.28 مليون سهم، بقيمة قدرها 5.70 مليون درهم.وتراجع سهم إعمار العقارية الصاعد بنسبة 0.4%، وإعمار مولز 0.84%، وأمانات 1.30%، فضلًا عن دي إكس بي 1.4%، والإمارات دبي الوطني 0.71%.وعلى الرغم من ذلك صعد سهم أبوظبي الأول 2.37%، وسهم اتصالات 0.27%، في حين تراجع سهم أبوظبي التجاري 0.49%، ودانة غاز 1.33%.يُشار إلى أن الإمارات سجلت أمس الأربعاء 546 حالة إصابة جديدة بفيروس كوفيد 19 من جنسيات مختلفة، وبذلك يصل إجمالي عدد حالات الإصابة في الدولة إلى 15.738 ألف حالة حتى الآن.وأشارت الوزارة إلى تسجيل 11 حالة وفاة جديد من جنسيات مختلفة، وبذلك يصل إجمالي الوفيات في الدولة إلى 157 شخص.وارتفعت حالات الشفاء المسجلة في الدولة إلى 3359 حالة، وذلك بعد شفاء 206 حالة شفاء جديدة، مشيرة إلى إجراء 25،573 فحص جديد لفيروس كورونا المستجد في الدولة.وفقدت الأسهم الإماراتية خلال تعاملات جلسة أمس الأربعاء، قيمة سوقية قدرها 8.9 مليار درهم (2.42 مليون دولار) متأثرة بهبوط أسعار النفط العالمية بعد المكاسب التي حققتها الأيام الماضية.