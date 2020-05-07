سلطنة عمان تسجل 55 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان اليوم الخميس تسجيل 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات في السلطنة إلى 2958 حالة.وقالت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني اليوم إن الإصابات تشمل 15 حالة لعمانيين، و40 حالة لغير عمانيين، وأشار البيان إلى أن 980 مصابا قد تماثلوا للشفاء، لافتا إلى تسجيل 13 حالة وفاة.ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام التام بإجراءات العزل الصحي، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.