السعودية تعتزم طرح 54 موقعًا للاحتياطي التعديني أمام المستثمرين

تعتزم السعودية طرح 54 موقعا للاحتياطي التعديني على المستثمرين بطريقة المزاد.وذكرت صحيفة " الاقتصادية " السعودية في عددها اليوم الخميس أنه ستتم دراسة المواقع بشكل دقيق قبل الطرح للمزاد في غضون ثلاثة أعوام.‏ونقلت الصحيفة عن المهندس خالد المديفر نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشئون الثروة المعدنية قوله إن مراجعة نظام الاستثمار التعديني اكتملت أخيرا في مجلس الشورى، وكذلك تم إقرار شركة خدمات التعدين التي ستساعد الوزارة في أداء أدوارها في خدمة المستثمرين وتطوير التقنيات وتنفيذ أعمال الرقابة.وأشار المهندس المديفر إلى أنه تم إطلاق 27 مبادرة إضافية استهدفت مساندة المستثمرين في قطاع الصناعة والتعدين، مبينا أن الوزارة أطلقت عددا من المبادرات الخاصة بقطاع التعدين لتسهيل الإجراءات وتأجيل دفع المستحقات بقيمة 470 مليون ريال، للمساهمة في دعم التدفق النقدي للمستثمرين في هذه الأوقات الصعبة من جائحة كورونا.ولفت إلى أنه تم إقرار مجموعة من المبادرات لدعم قطاع التعدين تصل قيمتها إلى 180 مليار ريال.