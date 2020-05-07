ارتفاع الذهب مع إثارة بيانات قاتمة بشأن التعافي الاقتصادي

ارتفع الذهب اليوم الخميس، مع إثارة بيانات اقتصادية قاتمة لشكوك بشأن تعافي الاقتصاد العالمي المتضرر من جائحة فيروس كورونا على الرغم من بدء بعض الدول في تخفيف إجراءات العزل العام التي فرضتها لاحتواء المرض.وبحلول الساعة 0549 توقيت جرينتش، ارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1688.24 دولار للأوقية (الأونصة). وصعد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.2 % إلى 1691.80 دولار للأوقية.وقال ستيفن إينز كبير خبراء السوق في أكسي كورب "هناك الكثير من الضبابية، الأسواق لا زالت تحاول استيعاب ما قد يحدث بعد انتهاء العزل العام".لكنه أضاف أن النمو الاقتصادي الضعيف في أغلب الدول يدعم الدولار مما يكبح المكاسب التي يحققها المعدن الأصفر.ولامس الدولار أعلى مستوى في أكثر من أسبوع مقابل سلة من العملات الرئيسية.وكانت أسعار الذهب قد هبطت في الجلسة السابقة بأكثر من واحد في المئة بفعل ارتفاع الدولار واستئناف بعض مصافي الذهب عملياتها بما هدأ من المخاوف بشأن الإمدادات العالمية.