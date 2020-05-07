وكالة فرنسية تمول مشروعًا بحثيًا بجامعة حلوان للوقاية من كورونا

في ظل اهتمام جامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة بالبحث العلمي والباحثين، استطاع الدكتور محمد القصاص أستاذ مساعد ورئيس قسم الأمراض المتوطنة بكلية الطب جامعة حلوان والباحث الرئيسي للمشروع الفوز بمنحة مقدمة من الوكالة الفرنسية العامة لأبحاث الفيروسات والمناعة (ANRS) وهي الهيئة العلمية الوطنية الأعلي في فرنسا تقديمًا لتمويل مشاريع تدعم البحث العلمي في مجالات الصحة والتعليم، بخلاف المشروعات الأخرى.وهذه المنحة هي مشروع بحثى مشترك متعلق بإنشاء نموذج قياسي لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد في أماكن تقديم الرعاية الصحية المعنية بمصر، وذلك بالاشتراك بين قسم الأمراض المتوطنة بجامعة حلوان وقسم الوبائيات بمعهد باستير للوبائيات بباريس - فرنسا.ويدعم المشروع الممول من الوكالة الفرنسية العمل على دراسة توفير تدابير الوقاية والسيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد، وتعزيز تقديم خدمات الرعاية الصحية المطلوبة خلال الجائحة عبر تقديم نماذج لإنشاء وتجهيز أماكن للحجر الصحي ومراكز علاجية للتعامل مع الحالات المصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) بشكل أكثر فعالية وأمانًا، وتدريب العاملين بالمجال الصحي على الوقاية من العدوى والتصدي لها.