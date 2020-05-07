الصين تتهم «بومبيو» بالكذب بشأن مصدر كورونا

اتهمت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بالكذب في انتقاداته للصين بشأن وباء كورونا المستجد (كوفيد- 19)، وفقًا لقناة العربية.واعتبرت الخارجية الصينية أن وزير "بومبيو" يعاكس نفسه في انتقاداته للصين بشأن تفشي الوباء.وكان بومبيو جدد أمس اتهاماته للصين بالمسئولية عن تفشي وباء كورونا في مختلف أنحاء العالم، قائلًا: "هناك أدلة كثيرة على أن كورونا خرج من مختبر في ووهان"، مضيفًا أنه "على الحزب الشيوعي في الصين أن يكون شفافًا بشأن كورونا".وكانت هيئة التليفزيون والإذاعة الرسمية في الصين قد نددت، يوم الإثنين الماضي، بما اعتبرته "تصريحات غير عقلانية ومعيبة" لبومبيو حول المصدر المفترض لفيروس كورونا المستجد ما من شأنه أن يفاقم التوتر في العلاقات بين البلدين.وردًا على تعليقات بومبيو، قالت صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية المملوكة للدولة في مقال افتتاحي، إن مدير وكالة المخابرات المركزية السابق "فاجأ العالم باتهامات لا أساس لها".