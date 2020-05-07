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الخميس 07 مايو 2020 الموافق 14 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

طلب إحاطة بشأن مد مهلة لسداد أقساط قروض الفلاحين

الخميس 07/مايو/2020 - 09:07 ص
خالد مشهور
خالد مشهور
عائشة حسن
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تقدم النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح، عضو اللجنة التشريعية، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول تزايد معاناة الفلاحين الاقتصادية بعد جائحة كورونا، حيث زادت حدة المعاناة نتيجة تعذر البعض عن القيام بترويج محاصيله.

وأوضح في طلبه، أن قطاعات اقتصادية عدة أصابها ركود تاما على خلفية جائحة فيروس كورونا المستجد، وعلى رأسها القطاع الزراعي لاسيما بعد وقف حركة التجارة والتصدير، ما جعل الفلاحون غير قادرين على سد احتياجاتهم المعيشية وتراكمت عليهم الديون ومنها الأقساط البنكية.

وطالب النائب بإعطاء مهلة زمنية لسد رسوم أقساط القروض حتى لا تتراكم الأقساط عليه وفوائدها، لحين عودة الحياة بشكل طبيعي ويستطيع سد رسوم البنك مصروفات الأرض الزراعية.

وأكد أنه من الضروري تقنين أوضاع الفلاحين من المصدرين والمستوردين لمعظم المحاصيل الزراعية والمواد الغذائية لاسيما في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا؛ ففي ظل تزايد الإجراءات والمحاذير بين الدول، فقد يصل الأمر إلى حد اعتماد كل دولة على إنتاجها الذاتي.

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