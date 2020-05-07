رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 07 مايو 2020 الموافق 14 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

طلب إحاطة بشأن الفرق الطبية الوهمية على السوشيال ميديا

الخميس 07/مايو/2020 - 09:04 ص
طارق متولي
طارق متولي
عائشة حسن
طباعة
تقدم النائب طارق متولي، نائب السويس، عضو لجنة الصناعة، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول تعدد عمليات النصب من قبل بعض الأشخاص الذين يحاولون استغلال الأزمة الصحية التى يمر بها العالم، لتحقيق مكاسب اقتصادية.

وأوضح، خلال طلب الإحاطة، أن تتعدد الأساليب التى يتم توظيفها لتنفيذ عمليات النصب على المواطنين، ولعل آخرها النصب على وسائل التواصل الاجتماعي وانتشار صفحات وهمية على "السوشيال ميديا" تدعي أنها فرق طبية تنتحل صفات فرق طبية للمرور على المنازل لإجراء الكشف على المواطنين وإجراء تحاليل فيروس كورونا مقابل الحصول على مبلغ قدره 500 جنيه للتحليل الواحد، ورصدت الأجهزة المعنية في هذا الصدد، 123 صفحة على مستوى الجمهورية لشركات وهمية تدعى تطهير وتعقيم المنازل ضد الفيروس المستجد وتم التعامل معها.

وأشار إلى انتشار عروض لعدد كبير من الشركات المتخصصة في إبادة الحشرات على مواقع التواصل الاجتماعى، بدعوى قدرتها على تعقيم المنازل والشركات والسيارات والعقارات للوقاية من فيروس كورونا المستجد من خلال الإعلان عن عروض لتخفيض أسعار التعقيم للوقاية من الفيروس.

وأضاف أنه ظهر عدة أرقام ساخنة، ادعى أصحابها أنها تابعة لوزارة الصحة المصرية، وقاموا بالإعلان عنها فى عدة قنوات فضائية مجهولة بمقابل مادى، لخداع المواطنين، مطالبا باتخاذ إجراءات قانونية صارمة لوقف عمليات النصب على المواطنين.

موضوعات متعلقة

«الخارجية» توجه خطابًا إلى مجلس الأمن بشأن سد النهضة

شفاء 3359 مصابًا بكورونا في الإمارات

«الدستور» تنفرد بـ«نص رفض القضاء الإدارى لوقف برنامج رامز مجنون رسمى»

أمريكا تسجل أكثر من ألفى وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

الصور

image description

«سكسفون» بشوارع السيدة زينب.. صانع بهجة في رمضان

image description

محافظ أسيوط يتابع مشروعات «حياة كريمة» في أبوتيج (صور)

image description

صور ميدان التحرير اليوم

image description

«الرزق يحب الخفية».. «أسطول» بائع كنافة بدرجة نبطشي أفراح (صور)

image description

«أسيوط» تواصل تطهير المراكز والأحياء ضد كورونا (صور)

الأكثر قراءة

حقيقة فتح تسجيل العمالة الغير منتظمة برقم البطاقة عبر وزارة القوى العاملة

«التعليم» تنفي إلغاء امتحانات الثانوية العامة لعام 2020

«الخارجية» توجه خطابًا إلى مجلس الأمن بشأن سد النهضة

قبل التسليم.. مشروع بحث عن السياحة للصف الرابع والخامس الابتدائي.. إجابة سؤال الرياضيات

إنفوجراف

image description

المايسترو صالح سليم.. الأب الروحى للأهلى (إنفوجراف)

image description

8 نصائح قبل شراء ملابس العيد للوقاية من كورونا (إنفوجراف)

image description

لتنمية موارد الدولة.. رسوم جديدة على قطاع الرياضة (انفوجراف)

image description

حُرق فى 2011.. ترميم محاكم الجلاء (إنفوجراف)

أيام زمان

أسرار علاقة تحية كاريوكا بالرؤساء.. عبد الناصر أوصى بها خيرًا والسادات اختبأ عند أهلها

سر الأمنية الأخيرة لـ فريد الأطرش في مرضه.. حققها جمال عبد الناصر

هكذا حاول خيري شلبي الانتحار بـ«اليود».. وأنقذته فيروز بطريقة غريبة

لعنة نصر محروس.. سر نجاة تامر حسنى وشيرين من مصير بهاء سلطان

نجم الساعة

حريق مدمر يلتهم مبنى مكونا من 10 أدوار بشبرا الخيمة (فيديو)

الصحة

إنتاج جهاز تنفس اصطناعى رخيص التكلفة باستخدام الـ3D

ارتفاع وفيات الأفارقة بسبب كورونا مقارنة بالبريطانيين

الفقر ونقص التأمين الصحي يؤثران على وظائف القلب

إجبار الأطقم الطبية الكينية على إعادة استخدام معدات صحية

منوعات

دراسة: الأيام الحارة الخطيرة ستتضاعف بأمريكا بحلول عام 2050

كيت دوقة كمبردج تطلق مشروعًا لتسجيل إغلاق بريطانيا بالصور

باريس تقيم أسبوع الموضة للرجال فى يوليو

الآن.. التسجيل على موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين 2020 الترقيات لإنجاز صحيفة المعلم

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
لغة فوق اللغة
د. محمد عفيفي
مصر.. الموسيقى والتاريخ
صفوت البياضي
سؤال يحتاج لجواب
جلال حمام
المنسي.. قصة بطل أم سيرة وطن؟
المزيد

الثقافة

هيئة الكتاب تعلن عن إتاحة مجلة فنون عبر بوابة "الثقافة"

محمود الحلوانى: كنا نغنى «يسرى العزب فرض عليا.. فى كل ندوة وأمسية»

«ممالك الكلام».. حكاية مقهى أحمد زكي المفضل وعلاقته بمطعم الجحش

كورونا فى خدمة الثقافة.. العزل المنزلى ينعش القراءة لدى الشباب