طلب إحاطة بشأن الفرق الطبية الوهمية على السوشيال ميديا

تقدم النائب طارق متولي، نائب السويس، عضو لجنة الصناعة، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول تعدد عمليات النصب من قبل بعض الأشخاص الذين يحاولون استغلال الأزمة الصحية التى يمر بها العالم، لتحقيق مكاسب اقتصادية.وأوضح، خلال طلب الإحاطة، أن تتعدد الأساليب التى يتم توظيفها لتنفيذ عمليات النصب على المواطنين، ولعل آخرها النصب على وسائل التواصل الاجتماعي وانتشار صفحات وهمية على "السوشيال ميديا" تدعي أنها فرق طبية تنتحل صفات فرق طبية للمرور على المنازل لإجراء الكشف على المواطنين وإجراء تحاليل فيروس كورونا مقابل الحصول على مبلغ قدره 500 جنيه للتحليل الواحد، ورصدت الأجهزة المعنية في هذا الصدد، 123 صفحة على مستوى الجمهورية لشركات وهمية تدعى تطهير وتعقيم المنازل ضد الفيروس المستجد وتم التعامل معها.وأشار إلى انتشار عروض لعدد كبير من الشركات المتخصصة في إبادة الحشرات على مواقع التواصل الاجتماعى، بدعوى قدرتها على تعقيم المنازل والشركات والسيارات والعقارات للوقاية من فيروس كورونا المستجد من خلال الإعلان عن عروض لتخفيض أسعار التعقيم للوقاية من الفيروس.وأضاف أنه ظهر عدة أرقام ساخنة، ادعى أصحابها أنها تابعة لوزارة الصحة المصرية، وقاموا بالإعلان عنها فى عدة قنوات فضائية مجهولة بمقابل مادى، لخداع المواطنين، مطالبا باتخاذ إجراءات قانونية صارمة لوقف عمليات النصب على المواطنين.