سؤال برلماني بشأن إجراءات التعامل مع فترة ما قبل عيد الفطر

تقدم النائب عادل بدوى، بسؤال موجه لرئيس مجلس الوزراء، بشأن الإجراءات التى ستتخذها الحكومة والإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فترة ما قبل عيد الفطر المبارك، خاصة وأن محال الملابس من المتوقع أن تشهد تكدسًا كبيرًا خلال هذه الفترة، ما قد ينتج عنه مزيد من الإصابات بفيروس كورونا بسبب عدم المحافظة على التباعد الاجتماعي.ولفت بدوي، في سؤاله، إلى أن محال الملابس بشكل عام تمثل خطورة فى انتشار العدوى، خاصة الخامات المصنعة منها هذه الملابس، وطرق تعامل المواطنين معها، مشددًا على ضرورة أن يكون هناك خطة عاجلة للوقوف على وضع آليات جديدة للتعامل مع هذه الأزمة التى قد تكون سببًا فى دخولنا فى سيناريو غير مقبول فى أزمة كورونا.وشدد عضو البرلمان على أهمية العمل على زيادة وعى المواطنين، فى جميع وسائل الإعلام حول كيفية التعامل فى المناطق العامة، على أن يتم الالتزام بقدر الإمكان بكل الإجراءات الوقائية والاحترازية المنصوص عليها والحرص على التباعد الاجتماعى، وتوعية المواطنين بأهمية الالتزام بكل الإجراءات الوقائية، وعدم التهاون فى الأخذ بها، مؤكدًا أن التهاون سيقودنا لأزمة كبيرة نحن فى غنى عنها.