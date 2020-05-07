مصر للطيران تحتفل اليوم بمرور ٨٨ عاما على تأسيسها

تحتفل مصر للطيران، اليوم الخميس بمرور 88 عامًا على تأسيسها في السابع من هذا الشهر على إنشاء صرح وطني، نشأة وتاريخًا وحاضرًا، الذي كلما خطى خطوة ناجحة للمستقبل اعتبرت نجاحا للوطن الأم مصر.وتقدم الطيار رشدي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، بالتهنئة للعاملين بالشركة والشركات التابعة بمناسبة مرور 88 عاما على تأسيس، داعيا الجميع إلى بذل المزيد من الجهد للنهوض بالشركة الوطنية، لافتًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب مجهود مضاعف في ظل تعليق الرحلات الجوية بسبب فيروس كورونا المستجد.