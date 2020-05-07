ارتفاع إصابات كورونا بالهند لـ52952 والوفيات 1783

قالت وزارة الصحة الهندية اليوم الخميس إن عدد حالات العدوى بفيروس كورونا بالبلاد ارتفع إلى 52952 حالة بزيادة 3561 عن اليوم السابق، دون مؤشرات على انحسار العدوى رغم إجراءات العزل العام والإغلاق الصارمة المستمرة منذ أسابيع في ثاني أكثر دول العالم سكانا.وزاد عدد الوفيات 89 حالة ليصل إلى 1783، وهو عدد قليل بالمقارنة مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإيطاليا. وأرجع المسئولون ذلك إلى أن الحكومة فرضت أمرا بالبقاء بالمنزل على 1.3 مليار نسمة في وقت مبكر بوضوح.وظهرت أغلب الحالات في مدن رئيسية مثل مومباي ودلهي وأحمد آباد، وهي مناطق تعد أيضا محركات نمو الاقتصاد.