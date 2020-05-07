3 إصابات جديدة بكورونا ولا وفيات فى تايلاند

قال مسئول تايلاندي بارز إن البلاد سجلت اليوم الخميس، 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 2992 إصابة.وذكر تاويسين ويسانويوتين المتحدث باسم مركز إدارة أزمة كوفيد-19 التابع للحكومة أن الحالات الجديدة تشمل رجلين من تايلاند عادا من قازاخستان وكانا خاضعين للحجر الصحي.وأضاف أن الحالة الثالثة امرأة تايلاندية تبلغ من العمر 59 عاما في إقليم يالا الجنوبي.وبلغت حصيلة الوفيات بالمرض في تايلاند 55 شخصا منذ بدء تفشيه هناك في يناير.وسمحت السلطات بحذر لبعض الأنشطة التجارية باستئناف العمل هذا الأسبوع بعد إغلاق شبه تام للأعمال على مدى أسابيع.