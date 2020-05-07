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الخميس 07 مايو 2020 الموافق 14 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأمم المتحدة تصدر نداءً لجمع 6.7 مليار دولار للحماية من كورونا

الخميس 07/مايو/2020 - 08:48 ص
الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
وكالات
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أصدرت الأمم المتحدة اليوم الخميس نداء لجمع 6.7 مليار دولار لحماية ملايين الأرواح ووقف انتشار فيروس كورونا في الدول ذات الأوضاع الهشة.

ودعا مارك لوكوك منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة إلى اتخاذ إجراءات سريعة وحازمة لتجنب أكثر الآثار المزعزعة للاستقرار لجائحة كورونا، وذلك خلال إطلاق نداء لجمع 6.7 مليار دولار أمريكي وإعلان خطة عالمية محدّثة لمكافحة فيروس كورونا في الدول ذات الأوضاع الهشة.

وأشارت الأمم المتحدة في بيان إلى أن فيروس كورونا وصل إلى جميع دول العالم، وأنه ليس من المتوقع الوصول إلى ذروة المرض في الدول الأكثر فقرا إلا خلال الأشهر الثلاثة إلى الستة المقبلة. وبدأت هناك بالفعل مؤشرات على تراجع الدخول واختفاء الوظائف وانخفاض إمدادات الغذاء وارتفاع الأسعار، كما بدأ الأطفال في خسارة اللقاحات والوجبات.

وخلال إطلاق النداء، قال لوكوك إن "جائحة كورونا تؤلمنا جميعا، لكن الآثار الأكثر تدميرا وزعزعة للاستقرار سوف تكون في الدول الأكثر فقرا.. وإذا ما لم نتخذ إجراء الآن، فعلينا أن نكون مستعدين لارتفاع كبير في الصراعات والجوع والفقر".

وأضاف: "إذا لم ندعم من هم أكثر فقرا- وخاصة النساء والفتيات والفئات الأكثر هشاشة- وهم يكافحون الجائحة وتبعات الركود العالمي، فإننا سنتعامل مع الآثار غير المباشرة لسنوات كثيرة قادمة. وهذا سيكون أكثر إيلاما وأكثر تكلفة للجميع".

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