64 طفلا فى نيويورك يتلقون العلاج من متلازمة مرتبطة بكورونا

أصيب 64 حالة لأطفال مصابين بمتلازمة يحتمل أن تكون مرتبطة بكوفيد-19 فيرس كورونا المستجد في ولاية نيويورك الأمريكية، حسبما قالت إدارة الصحة بالولاية اليوم الخميس.وقالت الإدارة في تنبيه لمقدمي الرعاية الصحية، إنه حتى أول امس الثلاثاء، تم الإبلاغ عن 64 حالة سريرية مشتبه بها تتطابق مع متلازمة التهاب متعددة الأنظمة مرتبطة بكوفيد-19 لدى أطفال في مستشفيات على مستوى الولاية، بما في ذلك مدينة نيويورك.وقال الدكتور هوارد زوكر، مفوض إدارة الصحة بولاية نيويورك: "لحسن الحظ، يعاني معظم الأطفال المصابين بكوفيد-19 من أعراض خفيفة فقط، ولكن في بعض الحالات، يمكن أن تتطور إلى متلازمة التهاب خطيرة".وتتداخل أعراض هذه المتلازمة مع مرض كاواساكي ومتلازمة الصدمة السامة، بما في ذلك الارتفاع المستمر في درجة الحرارة وأعراض البطن والطفح الجلدي وحتى تغيرات وعائية قلبية تتطلب رعاية مكثفة.وطلبت الإدارة من مقدمي الخدمات الصحية الإبلاغ فورا عن هذه الحالات بين المرضى الذين تقل أعمارهم عن 21 عاما، وإجراء اختبار تشخيصي ومصلي للكشف عن وجود فيروس كورونا الجديد أو أجسام مضادة مقابلة لدى المرضى.كما قال التنبيه إن حالات مماثلة بين الأطفال تم الإبلاغ عنها مؤخرا من المملكة المتحدة.وقال زوكر: "بينما نواصل الحد من الحالات من خلال التباعد الاجتماعي، فإن اكتشافات كهذه تذكرنا بأننا ما زلنا في منتصف استجابتنا لهذا الوباء القاتل".وفي يوم الثلاثاء، قال مسؤولون في مدينة نيويورك إن 15 طفلا في المدينة تم نقلهم إلى المستشفى بسبب هذه المتلازمة النادرة.ولم ترد أنباء عن وفيات بين الأطفال حتى الآن، بينما يحتاج أكثر من نصفهم الى تدخل لموازنة ضغط الدم، و5 يحتاجون الى تنفس صناعي.