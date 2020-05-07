رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 07 مايو 2020 الموافق 14 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

64 طفلا فى نيويورك يتلقون العلاج من متلازمة مرتبطة بكورونا

الخميس 07/مايو/2020 - 05:00 ص
العلاج من متلازمة
العلاج من متلازمة مرتبطة بكورونا
وكالات
طباعة
أصيب 64 حالة لأطفال مصابين بمتلازمة يحتمل أن تكون مرتبطة بكوفيد-19 فيرس كورونا المستجد في ولاية نيويورك الأمريكية، حسبما قالت إدارة الصحة بالولاية اليوم الخميس.

وقالت الإدارة في تنبيه لمقدمي الرعاية الصحية، إنه حتى أول امس الثلاثاء، تم الإبلاغ عن 64 حالة سريرية مشتبه بها تتطابق مع متلازمة التهاب متعددة الأنظمة مرتبطة بكوفيد-19 لدى أطفال في مستشفيات على مستوى الولاية، بما في ذلك مدينة نيويورك.

وقال الدكتور هوارد زوكر، مفوض إدارة الصحة بولاية نيويورك: "لحسن الحظ، يعاني معظم الأطفال المصابين بكوفيد-19 من أعراض خفيفة فقط، ولكن في بعض الحالات، يمكن أن تتطور إلى متلازمة التهاب خطيرة".

وتتداخل أعراض هذه المتلازمة مع مرض كاواساكي ومتلازمة الصدمة السامة، بما في ذلك الارتفاع المستمر في درجة الحرارة وأعراض البطن والطفح الجلدي وحتى تغيرات وعائية قلبية تتطلب رعاية مكثفة.

وطلبت الإدارة من مقدمي الخدمات الصحية الإبلاغ فورا عن هذه الحالات بين المرضى الذين تقل أعمارهم عن 21 عاما، وإجراء اختبار تشخيصي ومصلي للكشف عن وجود فيروس كورونا الجديد أو أجسام مضادة مقابلة لدى المرضى.

كما قال التنبيه إن حالات مماثلة بين الأطفال تم الإبلاغ عنها مؤخرا من المملكة المتحدة.

وقال زوكر: "بينما نواصل الحد من الحالات من خلال التباعد الاجتماعي، فإن اكتشافات كهذه تذكرنا بأننا ما زلنا في منتصف استجابتنا لهذا الوباء القاتل".

وفي يوم الثلاثاء، قال مسؤولون في مدينة نيويورك إن 15 طفلا في المدينة تم نقلهم إلى المستشفى بسبب هذه المتلازمة النادرة.

ولم ترد أنباء عن وفيات بين الأطفال حتى الآن، بينما يحتاج أكثر من نصفهم الى تدخل لموازنة ضغط الدم، و5 يحتاجون الى تنفس صناعي.

موضوعات متعلقة

«الدستور» تنفرد بـ«نص رفض القضاء الإدارى لوقف برنامج رامز مجنون رسمى»

حقيقة فتح تسجيل العمالة الغير منتظمة برقم البطاقة عبر وزارة القوى العاملة

البحرين: عودة 144 مواطنًا من الأردن في ظل تفشي كورونا

المصل واللقاح يوضح الإجراءات المتبعة للتعايش مع كورونا

الصور

image description

«سكسفون» بشوارع السيدة زينب.. صانع بهجة في رمضان

image description

محافظ أسيوط يتابع مشروعات «حياة كريمة» في أبوتيج (صور)

image description

صور ميدان التحرير اليوم

image description

«الرزق يحب الخفية».. «أسطول» بائع كنافة بدرجة نبطشي أفراح (صور)

image description

«أسيوط» تواصل تطهير المراكز والأحياء ضد كورونا (صور)

الأكثر قراءة

حقيقة فتح تسجيل العمالة الغير منتظمة برقم البطاقة عبر وزارة القوى العاملة

«التعليم» تنفي إلغاء امتحانات الثانوية العامة لعام 2020

«الخارجية» توجه خطابًا إلى مجلس الأمن بشأن سد النهضة

قبل التسليم.. مشروع بحث عن السياحة للصف الرابع والخامس الابتدائي.. إجابة سؤال الرياضيات

إنفوجراف

image description

المايسترو صالح سليم.. الأب الروحى للأهلى (إنفوجراف)

image description

8 نصائح قبل شراء ملابس العيد للوقاية من كورونا (إنفوجراف)

image description

لتنمية موارد الدولة.. رسوم جديدة على قطاع الرياضة (انفوجراف)

image description

حُرق فى 2011.. ترميم محاكم الجلاء (إنفوجراف)

أيام زمان

أسرار علاقة تحية كاريوكا بالرؤساء.. عبد الناصر أوصى بها خيرًا والسادات اختبأ عند أهلها

سر الأمنية الأخيرة لـ فريد الأطرش في مرضه.. حققها جمال عبد الناصر

هكذا حاول خيري شلبي الانتحار بـ«اليود».. وأنقذته فيروز بطريقة غريبة

لعنة نصر محروس.. سر نجاة تامر حسنى وشيرين من مصير بهاء سلطان

نجم الساعة

حريق مدمر يلتهم مبنى مكونا من 10 أدوار بشبرا الخيمة (فيديو)

الصحة

إنتاج جهاز تنفس اصطناعى رخيص التكلفة باستخدام الـ3D

ارتفاع وفيات الأفارقة بسبب كورونا مقارنة بالبريطانيين

الفقر ونقص التأمين الصحي يؤثران على وظائف القلب

إجبار الأطقم الطبية الكينية على إعادة استخدام معدات صحية

منوعات

دراسة: الأيام الحارة الخطيرة ستتضاعف بأمريكا بحلول عام 2050

كيت دوقة كمبردج تطلق مشروعًا لتسجيل إغلاق بريطانيا بالصور

باريس تقيم أسبوع الموضة للرجال فى يوليو

الآن.. التسجيل على موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين 2020 الترقيات لإنجاز صحيفة المعلم

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
لغة فوق اللغة
د. محمد عفيفي
مصر.. الموسيقى والتاريخ
صفوت البياضي
سؤال يحتاج لجواب
جلال حمام
المنسي.. قصة بطل أم سيرة وطن؟
المزيد

الثقافة

هيئة الكتاب تعلن إتاحة مجلة فنون عبر بوابة "الثقافة"

محمود الحلوانى: كنا نغنى «يسرى العزب فرض عليا.. فى كل ندوة وأمسية»

كورونا فى خدمة الثقافة.. العزل المنزلى ينعش القراءة لدى الشباب

صدور طبعة مصرية من رواية «الشعلة الخفية للملكة لوانا»