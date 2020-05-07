رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 07 مايو 2020 الموافق 14 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نيجيريا تمدد حظر رحلات الطيران في ظل استمرار كورونا

الخميس 07/مايو/2020 - 05:00 ص
الطيران
الطيران
وكالات
طباعة
أعلنت الحكومة النيجيري، اليوم الخميس، أن المطارات ستبقى مغلقة لأربعة أسابيع إضافية، كجزء من إجراءات السيطرة على انتشار فيروس كورونا الجديد.

ويعتبر هذا التمديد الثاني منذ 23 مارس الماضي، عندما أوقفت الحكومة النيجيرية جميع رحلاتها التجارية.

وقال بوس مصطفى، السكرتير بالحكومة الفيدرالية، إن الحكومة الفيدرالية قررت تمديد حظر رحلات الطيران بعد إجراء المشاورات اللازمة.

وأضاف "لقد قمنا بتقييم الوضع في صناعة الطيران وتوصلنا إلى نتيجة مفادها أنه بالنظر إلى الحقائق المتاحة لدينا، وبناء على نصيحة الخبراء، سيتم تمديد الحظر على جميع الرحلات الجوية لأربعة أسابيع إضافية".

وأعلن المركز النيجيري للسيطرة على الأمراض، يوم الأربعاء، أن البلاد سجلت 3145 حالة إصابة بكوفيد-19، مع 103 حالات وفاة.

موضوعات متعلقة

رابط بنك المعرفة المصري 2020.. المكتبة الرقمية لعمل مشروع بحث عن السياحة

وزير التعليم يحسم الجدل حول موعد امتحانات الثانوية العامة

الآن.. التسجيل على موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين 2020 الترقيات لإنجاز صحيفة المعلم

أمريكا تسجل أكثر من ألفى وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

الصور

image description

«سكسفون» بشوارع السيدة زينب.. صانع بهجة في رمضان

image description

محافظ أسيوط يتابع مشروعات «حياة كريمة» في أبوتيج (صور)

image description

صور ميدان التحرير اليوم

image description

«الرزق يحب الخفية».. «أسطول» بائع كنافة بدرجة نبطشي أفراح (صور)

image description

«أسيوط» تواصل تطهير المراكز والأحياء ضد كورونا (صور)

الأكثر قراءة

حقيقة فتح تسجيل العمالة الغير منتظمة برقم البطاقة عبر وزارة القوى العاملة

«التعليم» تنفي إلغاء امتحانات الثانوية العامة لعام 2020

«الخارجية» توجه خطابًا إلى مجلس الأمن بشأن سد النهضة

قبل التسليم.. مشروع بحث عن السياحة للصف الرابع والخامس الابتدائي.. إجابة سؤال الرياضيات

إنفوجراف

image description

المايسترو صالح سليم.. الأب الروحى للأهلى (إنفوجراف)

image description

8 نصائح قبل شراء ملابس العيد للوقاية من كورونا (إنفوجراف)

image description

لتنمية موارد الدولة.. رسوم جديدة على قطاع الرياضة (انفوجراف)

image description

حُرق فى 2011.. ترميم محاكم الجلاء (إنفوجراف)

أيام زمان

أسرار علاقة تحية كاريوكا بالرؤساء.. عبد الناصر أوصى بها خيرًا والسادات اختبأ عند أهلها

سر الأمنية الأخيرة لـ فريد الأطرش في مرضه.. حققها جمال عبد الناصر

هكذا حاول خيري شلبي الانتحار بـ«اليود».. وأنقذته فيروز بطريقة غريبة

لعنة نصر محروس.. سر نجاة تامر حسنى وشيرين من مصير بهاء سلطان

نجم الساعة

حريق مدمر يلتهم مبنى مكونا من 10 أدوار بشبرا الخيمة (فيديو)

الصحة

إنتاج جهاز تنفس اصطناعى رخيص التكلفة باستخدام الـ3D

ارتفاع وفيات الأفارقة بسبب كورونا مقارنة بالبريطانيين

الفقر ونقص التأمين الصحي يؤثران على وظائف القلب

إجبار الأطقم الطبية الكينية على إعادة استخدام معدات صحية

منوعات

كيت دوقة كمبردج تطلق مشروعًا لتسجيل إغلاق بريطانيا بالصور

باريس تقيم أسبوع الموضة للرجال فى يوليو

الآن.. التسجيل على موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين 2020 الترقيات لإنجاز صحيفة المعلم

الآن.. أكواد الطلاب لامتحانات أولى ثانوى 2020 عبر موقع «Thaneduone.emis.gov.eg»

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
لغة فوق اللغة
د. محمد عفيفي
مصر.. الموسيقى والتاريخ
صفوت البياضي
سؤال يحتاج لجواب
جلال حمام
المنسي.. قصة بطل أم سيرة وطن؟
المزيد

الثقافة

هيئة الكتاب تعلن إتاحة مجلة فنون عبر بوابة "الثقافة"

محمود الحلوانى: كنا نغنى «يسرى العزب فرض عليا.. فى كل ندوة وأمسية»

كورونا فى خدمة الثقافة.. العزل المنزلى ينعش القراءة لدى الشباب

صدور طبعة مصرية من رواية «الشعلة الخفية للملكة لوانا»