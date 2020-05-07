نيجيريا تمدد حظر رحلات الطيران في ظل استمرار كورونا

أعلنت الحكومة النيجيري، اليوم الخميس، أن المطارات ستبقى مغلقة لأربعة أسابيع إضافية، كجزء من إجراءات السيطرة على انتشار فيروس كورونا الجديد.ويعتبر هذا التمديد الثاني منذ 23 مارس الماضي، عندما أوقفت الحكومة النيجيرية جميع رحلاتها التجارية.وقال بوس مصطفى، السكرتير بالحكومة الفيدرالية، إن الحكومة الفيدرالية قررت تمديد حظر رحلات الطيران بعد إجراء المشاورات اللازمة.وأضاف "لقد قمنا بتقييم الوضع في صناعة الطيران وتوصلنا إلى نتيجة مفادها أنه بالنظر إلى الحقائق المتاحة لدينا، وبناء على نصيحة الخبراء، سيتم تمديد الحظر على جميع الرحلات الجوية لأربعة أسابيع إضافية".وأعلن المركز النيجيري للسيطرة على الأمراض، يوم الأربعاء، أن البلاد سجلت 3145 حالة إصابة بكوفيد-19، مع 103 حالات وفاة.