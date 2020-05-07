مقاطعة «هوبى».. زيادة صفرية فى حالات كورونا لـ33 يوما

ذكرت لجنة الصحة بمقاطعة هوبي بوسط الصين، اليوم الخميس، أنه لم يتم الإبلاغ عن حالات إصابة مؤكدة جديدة بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في المقاطعة أمس الأربعاء.وتشير هذه المستجدات إلى أن هوبي لم تبلغ عن أي حالات إصابة مؤكدة بكوفيد-19 لمدة 33 يومًا متتالية.وحتى أمس الأربعاء، لم تكن هناك حالات إصابة مؤكدة بكوفيد-19 في المقاطعة.