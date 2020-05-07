مقاطعة «هوبى».. زيادة صفرية فى حالات كورونا لـ33 يوما
الخميس 07/مايو/2020 - 04:58 ص
وكالاتطباعة
ذكرت لجنة الصحة بمقاطعة هوبي بوسط الصين، اليوم الخميس، أنه لم يتم الإبلاغ عن حالات إصابة مؤكدة جديدة بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في المقاطعة أمس الأربعاء.
وتشير هذه المستجدات إلى أن هوبي لم تبلغ عن أي حالات إصابة مؤكدة بكوفيد-19 لمدة 33 يومًا متتالية.
وحتى أمس الأربعاء، لم تكن هناك حالات إصابة مؤكدة بكوفيد-19 في المقاطعة.
وتشير هذه المستجدات إلى أن هوبي لم تبلغ عن أي حالات إصابة مؤكدة بكوفيد-19 لمدة 33 يومًا متتالية.
وحتى أمس الأربعاء، لم تكن هناك حالات إصابة مؤكدة بكوفيد-19 في المقاطعة.