واشنطن ترحب بمنح البرلمان العراقى الثقة لحكومة الكاظمى

رحب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الخميس، بتصويت البرلمان العراقي على التشكيلة الوزارية الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي.وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن الجانبين نقاشا خلال اتصال هاتفي "العمل الجاد العاجل الذي ينتظر الحكومة العراقية، وتنفيذ الإصلاحات، ومعالجة (أزمة) كوفيد19، ومحاربة الفساد".وأضافت أنه "دعما للحكومة الجديدة، ستمضي الولايات المتحدة قدما في منح العراق إعفاء لمدة 120 يوما فيما يتعلق باستيراد الكهرباء إظهارا لرغبتنا في المساعدة على توفير الظروف الصحيحة للنجاح".وصوت البرلمان العراقي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس على التشكيلة الوزارية الجديدة برئاسة الكاظمي.وقال رئيس الوزراء في كلمة له خلال جلسة التصويت التي حضرها 266 نائبا إن "هذه الحكومة هي حكومة حل لا حكومة أزمات، ونرفض استخدام أرض العراق كساحة للاعتداءات وسنعمل على إجراء انتخابات مبكرة نزيهة".