ألمانيا: أرتفاع اصابات كورونا لـ 168162

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الخميس، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا ارتفع بواقع 7119 إلى 168.162 حالةكما سجلت وفيات جديدة ب123 حالة ليصل اجمالي الوفيات لـ7.275 حالةوالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أعلنت أن قواعد التباعد الاجتماعي المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد سيتواصل العمل بها حتى الخامس من شهر يوينو المقبل، مشيرة إلى أنه سوف يتم إجراء تخفيف حذر على هذه القيود الاجتماعية بشرط عدم ارتفاع نسبة العدوى مجددا.