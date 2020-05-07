المكسيك تسجل 197 وفاة جديدة بفيروس كورونا

سجلت المكسيك 197 وفاة إضافية بفيروس كورونا خلال الساعات 24 الماضية لترتفع الحصيلة إلى 2704 حالات.كما سجلت 1609 حالات إصابة ليصل العدد الإجمالي إلى 27634، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن وزارة الصحة المكسيكية.وصرح خوسيه لويس ألوميا، المسؤول في وزارة الصحة، في مؤتمر صحفي مساء أمس الأربعاء بأن هناك 7149 حالة مشتبها في إصابتها بالفيروس.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.