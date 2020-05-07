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الخميس 07 مايو 2020 الموافق 14 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرازيل: أكثر من 600 وفاة بكورونا فى أسوأ حصيلة يومية

الخميس 07/مايو/2020 - 04:40 ص
وفاة بكورونا
وفاة بكورونا
وكالات
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سجلت البرازيل أكثر من 600 وفاة في يوم واحد بفيروس كورونا لأول مرة، حسبما أعلنت وزارة الصحة الخميس، حيث لا يظهر معدل الإصابة بالفيروس أي علامة على التباطؤ.

وتم الكشف عن 615 حالة وفاة أمس أول الثلاثاء، وهو أكبر عدد للوفيات في يوم واحد منذ بدء تفشي الفيروس، ليصل إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 8536 وفاة.

وتظهر الأرقام الرسمية أن، 125 ألفا و218 شخصًا أصيبوا بالفيروس، رغم أن عدد الحالات التي لم يتم كشفها من المحتمل أن تكون أعلى كثيرًا نظرا لقلة عدد الاختبارات التي يتم إجراؤها.

وأصبحت البرازيل أول دولة في أمريكا اللاتينية تسجل إصابة بفيروس كورونا في 26 فبراير.

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