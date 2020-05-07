البرلمان العربى يرحب بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة

رحب رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي، في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها العراق.وشدد السلمي - في تصريح مساء الأربعاء - على أن أمن العراق واستقراره جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، مؤكدًا أهمية تعزيز علاقات العراق الرسمية والشعبية مع حاضنته العربية وتطوير مجالات أوسع للتعاون مع الدول العربية.ومنح مجلس النواب العراقي، الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، بعد أزمة سياسية طالت البلاد منذ 10 أشهر.كان الرئيس العراقي برهم صالح قد كلّف الكاظمي، في أبريل الماضي، بتشكيل الحكومة، وهو ثالث شخصية تكلّف بهذه المهمة في غضون 10 أسابيع فقط، فيما يواجه العراق صعوبات جمة في تشكيل حكومة، بعد استقالة الحكومة السابقة العام الماضي، إثر احتجاجات عنيفة دامت لأشهر.