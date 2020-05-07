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الخميس 07 مايو 2020 الموافق 14 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمريكا تسمح للعراق باستيراد الكهرباء من إيران لمدة 120 يومًا

الخميس 07/مايو/2020 - 06:37 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أبلغ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو رئيس الوزراء العراقي الجديد أن الولايات المتحدة ستعطي العراق استثناء لمدة 120 يومًا لمواصلة استيراد الكهرباء من إيران لمساعدة الحكومة الجديدة على النجاح.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، بخصوص اتصال بين بومبيو ورئيس الوزراء العراقي الجديد مصطفى الكاظمي "دعما للحكومة الجديدة، ستمضي الولايات المتحدة قدما في منح استثناء لمدة 120 يومًا لاستيراد الكهرباء؛ تعبيرًا عن رغبتنا في المساعدة في تهيئة الظروف المناسبة للنجاح".

ومددت واشنطن قرار الإعفاء الذي يسمح لبغداد باستخدام إمدادات الطاقة الإيرانية الضرورية لشبكتها للكهرباء لمدة 90 أو 120 يومًا.

لكنها مددت الإعفاء في الشهر الماضي لمدة 30 يومًا فقط بينما كانت بغداد تواجه صعوبة في تشكيل حكومة جديدة.

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