إصابتان إضافيتان بـ«كورونا» فى الصين ولا وفيات

سجلت الصين حالتي إصابة إضافيتين بفيروس كورونا مع عدم تسجيل أي وفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.ونقلت صحيفة الشعب اليومية عن السلطات الصحية الصينية صباح اليوم الخميس أن الحالتين لوافدين قدما من الخارج.وبذلك يرتفع عدد حالات الإصابة بالفيروس في الصين إلى 82885 منذ بدء انتشار الوباء، بينما ظل عدد الوفيات عند 4633 حالة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.