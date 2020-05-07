المؤشر نيكى يفتح منخفضًا 0.77%

انخفض المؤشر نيكي القياسي في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الخميس.ونزل نيكي 0.77 في المئة إلى 19468.52 نقطة، في حين خسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.79 % ليسجل 1419.92 نقطة.وارتفعت مؤشرات الأسهم الآسيوية خلال تعاملات أمس الأربعاء، بدعم آمال بشأن استعادة الاقتصاد العالمى تعافيه بالتزامن مع توجه دول العالم إلى تخفيف قيود الإغلاق المتبعة لمكافحة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، وبدء تشغيل اقتصاداتها بشكل تدريجى تمهيدًا لعودة الحياة إلى طبيعتها مرة أخرى.في الصين، صعد مؤشر "شنجهاي" بنسبة 0.63% ليصل إلى مستوى 2878 نقطة، كما ارتفع مؤشر هانج سينج لإقليم هونج كونج نحو 1.36% عند مستوى 241931 نقطة، وسجل مؤشر بورصة سنغافورة صعودًا بنسبة 1.05% ليصل إلى مستوى 2599 نقطة، كما صعد مؤشر "سينكس" الهندي بنسبة 1.28% مسجلا 31844 نقطة.