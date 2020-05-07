بنما: ارتفاع إصابات كورونا لـ7731 والوفيات 218

قالت وزارة الصحة في بنما إن عدد الإصابات المؤكدة في البلاد بفيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 7731 حالة اليوم الأربعاء بزيادة 208 حالات عن اليوم السابق.وأضافت أن عدد الوفيات ارتفع بواقع ثمانية إلى 218 حالة.وتأتي تلك الإحصائية بعد إصابات بـ7090 حالة، فضلا عن 197 حالة وفاة يوم 3 مايو من نفس الشهر الجاري.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.