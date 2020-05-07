وزير التعليم ينهى الجدل حول تقليص الأسبوع الدراسى

رد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على الجدل السائد بشأن ما نشر أمس على لسانه من تصريحات تفيد بأن الأسبوع الدراسي سوف يكون الحضور فيه يومين فقط بالمدرسة بعد الانتهاء من أزمة كورونا.وقال الوزير، في تعليق له على جروب تمرد معلمي مصر: "لا تستنتجوا من خلال تصريحات صحفية لأفكار بسيطة تمت مناقشتها باقتضاب في البرلمان".وأضاف الوزير: "عندما يكون هناك مشروع سوف نعلنه رسميا، ومن المؤكد أن الفكرة هي تقليل الكثافات عن طريق تقسيم الأعداد إلى ٣ مجموعات تحضر كل مجموعة يومان فقط، وبالتالي المدارس تعمل طوال الأسبوع، ولكن هذه أفكار وليست قرارات ولا تستدعي جدلا في هذا الوقت".وفي وقت سابق، أوضح طارق شوقى أن في العام الدراسى الجديد سيدرس أن يكون الأسبوع الدراسى لمدة يومين فقط، مقابل أن يمتد حتى الساعة الخامسة مساءً، فضلا عن الاستعانة بالتعليم أون لاين خلال باقى أيام الأسبوع.وأوضح "شوقي"، خلال جلسة بالبرلمان أمس، أن هذا النظام سيصعب تطبيقه على المرحلة الابتدائية، خاصة أن هذه الفئة العمرية تحتاج إلى تواصل مباشر بين الطالب والمُعلم، في حين أن تطبيقه على المرحلة الإعدادية سيكون أكثر سهولة، وأنه قبل تطبيقه سيتم تسليم جهاز تابلت للطلبة به كل المنهج وكذلك آلية التواصل الإلكترونى مع المُعلم، وكذلك شرح المواد مصحوبا بالفيديو.وأوضح أن هذا الجهاز سيتم تسليمه فقط بداية من مرحلة رابعة ابتدائي، وبالتالي سيتم توفير تكاليف طباعة الكتب المدرسية، قائلا: "قبل هذا السن يجب أن يتم التعلم بالورقة والقلم سواء على مستوى الكتابة أو الحساب، وهذا أمر مهم من الناحية التعليمية".وأضاف: "من كي جي لثالثة ابتدائى مش هيكون فيه تكنولوجيا ولازم الطلاب يحسبوا ويكتبوا بأيديهم لأسباب تعليمية"، موضحا أن هذا العام سيشهد آخر تطبيق لمنظومة التعليم القديم، وأن نظام التعليم الإلكترونى سيقضي على الكتب الخارجية والدروس الخصوصية.