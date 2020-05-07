هيئة الكتاب تعلن إتاحة مجلة فنون عبر بوابة "الثقافة"

أعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج على، عن إتاحة هدية للقراء والمثقفين للتحميل مجانًا على بوابة الثقافة المصرية بصيغة pdf، وهي مجلة "فنون" التي تصدر عن الهيئة.ويأتي ذلك ضمن مبادرة "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك"، التي أطلقتها الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، بهدف بث المواد الثقافية والفنية التي تمثل كنوز أرشيف الإبداع الوطني والمعرفي التراثي والمعاصر والمتواجدة بمكتبات وأرشيف قطاعات الوزارة على قنواتها باليوتيوب وحسابات السوشيال ميديا الخاصة بها.