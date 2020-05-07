"بيكره خلفة البنات".. سيدة تتهم حماها بقتل طفلتها الرضيعة بكفر الشيخ

شهد مركز بيلا التابع لمحافظة كفرالشيخ واقعة مؤسفة ترفضها كل الأديان والأعراف، تمثلت في قيام أحد الأشخاص بقتل حفيدته، بحسب البلاغ المقدم من السيدة "ن. ع. م" والذي يحمل رقم 852 جنايات لسنة 2020 مركز شرطة بيلا وتتهم فيه حماها بقتل نجلتها الرضيعة "س. م" صاحبة الـ 7 أشهر "خنقا"٠وأكد محمد سمير أحد أهالي الحامول وأحد أقارب السيدة، لـ"الدستور" أن شقيقة زوجته متزوجة من أحد العمال بمصنع السكر وتعيش بمركز بيلا، وأنجبت طفلة لكنها كانت دائمة الشكوى أن والد زوجها "ه. م. س" يعذب طفلتها "س. م" وأنها قامت بتصوير بعض الجروح والكدمات على الطفلة الرضيعة الناتجة من ضرب والد زوجها للطفلة، وذهبت الي منزل أهلها لتشتكي لهم ما يحدث لطفلتها أكثر من مرة وكل مرة كان فيها إصابات متنوعة للرضيعة ما بين "عض في أذنها أو حروق في بطنها" معللة ذلك أن حماها يكره خلفة البنات ومنذ ولادة الطفلة وهو يكرهها.ويتابع سمير، فوجئنا في يوم 3 مايو الماضي، بشقيقة زوجتي تصرخ وتقول قتلوا بنتي، وحررت محضر رقم 852 جنايات، تفيد فيه بأنها بعد ما أرضعت ابنتها "س. م" ونامت الطفلة، فوجئت بوالد زوجها يدخل لغرفة الطفلة بحجة أنه يأكلها زبادي، وبعد ذلك بدقائق وجدته يخبرها أن البنت متعبة وذهب بها للمستشفى ليبلغها بعدها بالتليفون أن البنت ماتت وهم في الطريق لدفنها دون أن تراها.وذكر أن، النيابة العامة والطب الشرعي سيتوجهان اليوم للمقابر لاستخراج جثة الطفلة للتشريح وبيان السبب الحقيقي للوفاة.