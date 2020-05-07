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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مستشفى النجيلة: تعافى طبيبة التخدير وفنى الصيانة من الإصابة بفيروس كورونا

الخميس 07/مايو/2020 - 02:30 ص
مستشفى النجيلة
مستشفى النجيلة
ياسمين شعيب
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صرح الدكتور محمد طالب نائب مدير مستشفى النجيلة المركزي منطقة العزل الأولى في محافظة مطروح، بأن نتائج الفحوصات للدكتورة شيرين إسماعيل طبيبة التخدير بالمستشفى أثبتت تعافيها من فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلي أن، من المقرر خروج الدكتورة شيرين إسماعيل صباح اليوم، مؤكدًا أيضًا أن التحاليل أثبتت تعافي فني الصيانة محمد محرم من وباء كورونا وسيغادر أيضًا المستشفى.

وكان قد أعلن الدكتور محمد علام نائب مدير مستشفى النجيلة المركزي منطقة العزل الأولى في محافظة مطروح، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن التحاليل أثبتت تعافية من فيروس كورونا المستجد وسيغادر المستشفى ليتوجه الي منزله بمحافظة الغربية.

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