أعمال رش وتطهير بالأحياء لمواجهة كورونا فى مطروح

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أعمال النظافة والتطهير بعدد من مناطق مدينة مرسي مطروح، في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها المحافظة ضد فيروس كورونا المستجد، بمشاركة سيارات ومعدات مجلس المدينة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي.جاء ذلك بحضور اللواء وليد المعداوي رئيس مركز ومدينة مرسي مطروح والدكتور ابراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة المياه والصرف الصحي بمطروح.وتفقد محافظ مطروح شارع الريفية والجلاء مع الإطمئنان على وصول أعمال الرش والتطهير لمناطق العجارمة والسنوسية، موجهًا بالحرص على رفع القمامة والتطهير والرش للشوارع الجانبية مع المتابعة الدورية لأعمال الرش حرصًا على سلامة المواطنين، ودعم الأهالي بما يحتاجونه من مياه التطهير والرش لمنازلهم.ووجه المحافظ، بمراجعة الصرف الصحي بمساكن عثمان بمدخل طريق السلوم مع سرعة كسح المياه حفاظًا على النظافة والصحة العامة.