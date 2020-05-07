بيومى فؤاد يجد أولاده فى الحلقة 17 من «2 فى الصندوق»

تبدأ أحداث الحلقة الـ17 من مسلسل "اتنين في الصندوق"، باستكمال بحث بيومي فؤاد عن أولاده، حيث قام باستجواب كل العاملين في سفارة دولته "زامبيزي"، ويطلب من سفير دولته في مصر أن يعطي أموالًا كثيرة لكل العاملين في السفارة، حتى يأتي كثيرون للحديث عن معلومات تخص البحث عن أولاده.وتتواصل الأحداث بمحاولة "أوس أوس" مواصلة سعيه عن حلمه في الغناء، وكذلك حمدي المرغني، الذي يبحث عن حلمه في التمثيل، ويقرر الاثنين أن يأخذوا كورسات لتقويه مهارتهم.ويعلم "أوس أوس" بأن حبيبته هايدي رفعت، قد كذبت عليه أمام والدها، حتى يتركها تعود لعملها مرة أخرى، ليدخل في حالة سعادة شديدة.وفي الجانب الآخر، يجد بيومي فؤاد شخصًا يعلم حقيقة اختفاء أولاده، ويعد الرجل الذي لديه معلومات عن أولاده بأن يعطيه 10 آلاف دولار، وبالفعل يعلم بيومي أن أولاده قد أخذهم صلاح عبدالله، وهما صغار من أمام السفارة، ليقوم بالبحث عنه في كل مكان.ويعلم بيومي فؤاد بأن لدى صلاح عبدالله تؤام، ليشك أنهما أولاده، ويتصل بمستشار دولته، ويتحدث معه حول إيجاده لاولاده، ليؤكد له أن يتأنى ويتحرك في هذه النقطة بشكل جيد، حيث كان سيأتي بهم إلى السفارة من خلال قوات خاصة، وهو ما رفضه مستشاره، ويطلب منه أن يأتي به في سرية تامة ويتحدث معه حول حقيقة هذا الأمر بشكل ودي.وتنتهي الحلقة بمحاولة إقناع حمدي المرغني لحبيبته نهى عابدين أن تبتعد عن خطيبها، وأن تظل في مرواغتها ضد أهلها الذين يرغبون أن تتزوج من رجل غني.وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي حول فئة عمال النظافة، والمشاكل التي يتعرضون لها يوميًا، والمسلسل من بطولة حمدي الميرغني، ومحمد أسامة (أوس أوس)، وصلاح عبدالله، وحجاج عبد العظيم، ومحمود عبدالغفار، ورحاب الجمل، وأحمد عبدالله محمود وانتصار، وهو من إخراج محمد مصطفى، وتأليف لؤي السيد.