«مستقبل وطن» يطلق حملة «دمى هو دمك» للتبرع بالدم بالمنيا

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا، مساء أمس، حملة للتبرع بالدم تحت شعار "إحنا أخوات.. دمى هو دمك"، وذلك بفندق "إيتاب" بمدينة المنيا، حيث بدأت المبادرة من الساعة الرابعة عصرا حتى التاسعة مساءً، والتي شهدت إقبالا من أعضاء وكوادر الحزب، وذلك تحت رعاية النائب عمرو غلاب، أمين الحزب بالمحافظة بالتعاون مع المركز الإقليمي لنقل الدم بالمنيا.وأوضح "غلاب" أن المبادرة تم تنفيذها من خلال أمانة المهنيين بالحزب برئاسة الدكتور على عبد السلام، وجاءت لحاجة العديد من المرضى والمستشفيات لكميات من الدم، وخاصة الأطفال بمعهد الأورام والمستشفيات عامة، وتعبيرًا عن المشاركة الفعالة للحزب في جميع الأحداث التى يمر بها الوطن".وأكد أمين الحزب بالمحافظة أن هذا العمل واجب على كل مصري أن يشارك بالتبرع بالدم لتخفيف أوجاع المرضى والمصابين في هذا الوقت الذي تشهد فيه البلاد أزمة فيروس كورونا.