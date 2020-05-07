باريس تقيم أسبوع الموضة للرجال فى يوليو

تقيم باريس أسبوع الموضة للرجال عبر منصة افتراضية في الفترة من التاسع إلى 13 من يوليو لمجموعات أزياء ربيع وصيف 2021.وقال الاتحاد الفرنسي للأزياء الراقية والموضة في بيان يوم الخميس "سيتم تنظيم هذا الحدث عبر منصة خاصة ستعرض كل دار أزياء من خلال فيلم تسجيل إبداعي".وفي أواخر مارس قال منظمون إنهم اضطروا لإلغاء أسبوع الموضة للرجال وأسابيع أخرى للموضة في باريس بسبب تفشي فيروس كورونا.