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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط أخطر العناصر الإجرامية بقنا بعد تبادل النار لمدة ساعتين

الخميس 07/مايو/2020 - 04:42 ص
جريدة الدستور
قنا: إسلام البكري
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ضبطت الأجهزة الأمنية بقنا، اليوم الخميس، أخطر العناصر الإجرامية بمركز نقادة، بعد تبادل النيران مع الشرطة لمدة ساعتين.

تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا بضبط "شعبان. أ"، مسجل خطر، سبق اتهامه في 12 قضية متنوعة، منها سلاح ومقاومة سلطات وسرقات بالإكراه، بعد تبادل النيران مع الشرطة لمدة ساعتين بقرية أسمنت بنقادة.

وكشفت تحريات المباحث، برئاسة العميد أمين سند، رئيس مباحث المديرية، والعميد سعيد عابد، رئيس فرع البحث الجنائي، والنقيب أحمد حماد، رئيس مباحث نقادة، والنقيب باسم وليد، معاون مباحث المركز، أن المتهم برفقة آخر يختبئان بمنزل مجاور للزراعات، وبعد تقنين الإجراءات، تم مداهمة المنزل بادر المتهمان بإطلاق النيران صوب القوات، فبادلتهم القوات النيران لمدة ساعتين.

وتم ضبط المتهمين بحوزتهما 6 أسلحة و180 طلقة، ودولارات حقيقية ومقلدة، ودراجتين بخاريتين مبلغ يسرقتهما، كما تم ضبط 10 متهمين في حملة أخرى.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

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