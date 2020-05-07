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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

مصطفى الفقى: كل رؤساء دول العالم ركعوا أمام كورونا

الخميس 07/مايو/2020 - 01:30 ص
مصطفى الفقي
مصطفى الفقي
أحلام عبدالرحمن
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قال الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، إنه لم ير قضية سيطرت على العالم مثل فيروس كوونا المستجد، لافتًا إلى أن كل رؤساء دول العالم ركعوا أمام كورونا.

وأضاف "الفقي"، خلال مداخلة مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أنه بالرغم من أزمة كورونا؛ إلا أن هناك أزمات لاتزال مشتعلة مثل مشاكل إيران، وما يحدث في ليبيا، فالصراعات موجودة وسوف تظل موجودة.

ولفت "الفقي" إلى أن كل التجمعات السياسية في 2020 سيتم تأجيلها بسبب كورونا، مردفًا أن مصر ليست دول هامدة، وإنما دولة حريصة على العمل في تحت أي ظرف، تعمل رغم كورونا، وتقاوم الإرهاب.

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