5 سيارات لمكافحة انتشار فيروس كورونا بشبرا الخيمة

دفعت مديرية الصحة بالقليوبية بـ5 سيارات وفريق من المديرية لرش وتعقيم شوارع شبرا الخيمة وخاصة المناطق التي شهدت ظهور حالات ايجابية لفيروس كورونا.وتابع الدكتور بكر عبد المنعم رئيس حي شرق وبالتعاون مع فرق التطهير أعمال تطهير المنشآت والشوارع بالحي وتطهير شوارع منطقة بهتيم والقطاوي ومسطرد ومساكن اسكو وبطن الجبل والخزف والصينى لمكافحة انتشار العدوى.وأشار بكر إلى أن، تلك الخطوة في إطار الخطوات الإجرائية والإحترازية للسيطرة والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وحفاظًا على صحة المواطنين بناءًا على تعليمات اللواء عبد الحميد الهجان بتدعيم مناطق وشوارع حي شرق شبرا الخيمة.