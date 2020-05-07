إياد نصار يتاجر فى العملة خلال أحداث الحلقة الـ13 من "ليالينا"

تبدأ أحداث الحلقة الـ13 من مسلسل "ليالينا"، بمعرفة الفنانة سارة التونسي أن زوجها "مرتضى" الذي يجسد شخصيته محمد علي رزق على علاقة بفتاة أخرى، وتجسد شخصيتها نهى عابدين "بدرية"، على نفس المنوال يعلم شقيقها محمد رشاد "أمير"، أنها تسير مع رجل غريب، ليقوم بأخذها إلى منزلهما ليقوم بعقابها.ويظهر اياد نصار "هشام" في مكتب مديره الذي يجسد شخصيته الفنان أشرف زكي، حيث يؤكد له بأنه لا يقدم عمله على أفضل شكل، ويطلب منه العمل في تغير العملة وتوزيعها في مصر بشكل كبير، دون علم الحكومة، ويطلب منه أن يتعامل مع الجميع في مصر دون أي غلطات، ولابد أن يكسبهم لصفه، ويعطي له أموال عديدة وخطه لتوزيعها، خارج مصر أيضًا.ويهدد أشرف زكي "هشام" من أي غلط، حتى لا يخسر حياته، ليدخل الأخير في قلق شديد بسبب هذا العمل، الذي توسع بشكل كبير عما كان يفعله في السابق، وفي نفس الصدد تحاول غادة عادل أن تهدأ من حزن ابنتها رنا ريس، وتطلب منها أن ترحل معها خارج منزل زواجهما.ويقوم "مرتضى" بضرب زوجته، بسب نزولها دون إذنه، بعدما اكتشفت خيانته، وسط محاولة لايقافه من قبل شقيقته، التي تجعله يتركها بعدما كان سيطلقها للمرة الثالثة، وفي نفس الموقف قام "أمير" بضرب شقيقته "بدرية"، بسبب رؤيتها مع رجل غريب.وتعمل شقيقة "مرتضى" على جعل زوجه شقيقها، بأن تهدأ ولا تترك المنزل، حتى لا تشمت فيها أي فتاة "طمعانة" في زوجها، وتذهب "مريم" ونجلتها "جميلة" مع "جلال"، مبتعدة عن منزل زوجها، حيث يحاول أن يجعلها تحاول حل خلافها مع شقيقه.وتنتهي الاحداث بطرد صديقة "رقية" في المصنع بشكل كامل، بعدما أرتكبت جريمة كبيرة لم تفصح عنها الحلقة بشكل كامل.