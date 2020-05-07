بالأسماء.. تعرف على وزراء الحكومة العراقية الجديدة
الخميس 07/مايو/2020 - 01:21 ص
وسام عطيةطباعة
صوت البرلمان العراقي، منذ قليل، على البرنامج الحكومي المقدم من رئيس الوزراء الملكف مصطفى الكاظمي.
ومنح مجلس النواب العراقي، الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، بعد أزمة سياسية طالت البلاد منذ 10 أشهر.
وجاء تشكيل الحكومة على النحو التالي:
رئيس الحكومة ـ مصطفى الكاظمي
وزارة الإعمار والإسكان - نازلين محمد
وزارة الصحة - حسن محمد عباس
وزارة الكهرباء - ماجد مهدي علي
وزارة التعليم - نبيل كاظم عبد الصاحب
وزارة النقل - ناصر حسين
وزارة الشباب والرياضة - عدنان درجال
وزارة الصناعة - منهل عزيز
وزارة الاتصالات - أركان شهاب
وزارة العمل - عادل حاشوش
وزارة للموارد المائية - مهدي رشيد جاسم
وزارة التربية - حميد مخلف
ولم يصوت البرلمان على منح الثقة لوزير التجارة نوار نصيف، ووزير الثقافة هشام صالح داود، وإسماعيل عبد الرضا اللامي كوزير للزراعة، وثناء حكمت ناصر كوزير للهجرة والمهجرين، كما لم
تحصل الموافقة على المرشح لوزارة العدل عبد الرحمن مصطفى، فيما تم تأجيل التصويت على مرشحين وزارة الخارجية والنفط.
ومنح مجلس النواب العراقي، الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، بعد أزمة سياسية طالت البلاد منذ 10 أشهر.
وجاء تشكيل الحكومة على النحو التالي:
رئيس الحكومة ـ مصطفى الكاظمي
وزارة الإعمار والإسكان - نازلين محمد
وزارة الصحة - حسن محمد عباس
وزارة الكهرباء - ماجد مهدي علي
وزارة التعليم - نبيل كاظم عبد الصاحب
وزارة النقل - ناصر حسين
وزارة الشباب والرياضة - عدنان درجال
وزارة الصناعة - منهل عزيز
وزارة الاتصالات - أركان شهاب
وزارة العمل - عادل حاشوش
وزارة للموارد المائية - مهدي رشيد جاسم
وزارة التربية - حميد مخلف
ولم يصوت البرلمان على منح الثقة لوزير التجارة نوار نصيف، ووزير الثقافة هشام صالح داود، وإسماعيل عبد الرضا اللامي كوزير للزراعة، وثناء حكمت ناصر كوزير للهجرة والمهجرين، كما لم
تحصل الموافقة على المرشح لوزارة العدل عبد الرحمن مصطفى، فيما تم تأجيل التصويت على مرشحين وزارة الخارجية والنفط.