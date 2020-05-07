بالأسماء.. تعرف على وزراء الحكومة العراقية الجديدة

صوت البرلمان العراقي، منذ قليل، على البرنامج الحكومي المقدم من رئيس الوزراء الملكف مصطفى الكاظمي.ومنح مجلس النواب العراقي، الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، بعد أزمة سياسية طالت البلاد منذ 10 أشهر.وجاء تشكيل الحكومة على النحو التالي:رئيس الحكومة ـ مصطفى الكاظميوزارة الإعمار والإسكان - نازلين محمدوزارة الصحة - حسن محمد عباسوزارة الكهرباء - ماجد مهدي عليوزارة التعليم - نبيل كاظم عبد الصاحبوزارة النقل - ناصر حسينوزارة الشباب والرياضة - عدنان درجالوزارة الصناعة - منهل عزيزوزارة الاتصالات - أركان شهابوزارة العمل - عادل حاشوشوزارة للموارد المائية - مهدي رشيد جاسموزارة التربية - حميد مخلفولم يصوت البرلمان على منح الثقة لوزير التجارة نوار نصيف، ووزير الثقافة هشام صالح داود، وإسماعيل عبد الرضا اللامي كوزير للزراعة، وثناء حكمت ناصر كوزير للهجرة والمهجرين، كما لمتحصل الموافقة على المرشح لوزارة العدل عبد الرحمن مصطفى، فيما تم تأجيل التصويت على مرشحين وزارة الخارجية والنفط.