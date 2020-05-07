«كل يوم» يحقق أمنية الطفل إسلام أسامة بلقاء أبناء المنسى

حققت الإعلامية بسمة وهبة، خلال برنامج "كل يوم" أمنية الطفل إسلام أسامة، صاحب الرسالة المؤثرة "نفسى لما أكبر أبقى زى المنسي"، وذلك برؤية ولقاء أبناء الشهيد أحمد المنسى واللعب معهم.بدورها، أعربت منار سليم، أرملة الشهيد البطل أحمد المنسى، عن سعادتها برؤيته، قائلة إن إسلام حقق حلمها في أن يتأثر الأطفال بزوجها.وأضاف: "حلمت بحب الأطفال لأحمد.. لقد كان يهتم بالأطفال والنشء ويدرك مستقبلهم.. لما شوفت جواب إسلام بكيت كثيرًا".كما أبدى إسلام أسامة، سعادته البالغة، قائلًا: "نفسى أبقى أنا وحمزة المنسي أصدقاء ونكمل مشوار الأسطورة والده.. ونفسى الإخوان يمشوا ولا يكون في مصر شر".واختتم البرنامج لقاءه بأسرة "المنسى"، بهتافات أسرته "تحيا مصر تحيا مصر".وكانت الإعلامية بسمة وهبة، عرضت خلال برنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز" رسالة مؤثرة من الطفل إسلام محمد أسامة، يبدى إعجابه الشديد بمسلسل "الاختيار"، والبطل الشهيد أحمد المنسى.وخلال مداخلة هاتفية بالبرنامج، أكد الطفل إسلام، إعجابه الشديد بشخصية الشهيد البطل أحمد المنىسى، ويتمنى أن يكون مثله، ويدافع عن مصر ويستشهد لأجلها.وواصل: "نفسى لما أكبر أبقى زى منسى، وأذهب للحرب مع أبطال الجيش.. نفسى أشوف أولاد البطل الشهيد أحمد المنسى وألعب معهم ويكونوا صحابى.وأشار إلى أنه يبلغ من العمر 10 سنوات، ويشاهد مسلسل الاختيار مع والديه وأخوته.