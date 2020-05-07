رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 07 مايو 2020 الموافق 14 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الوزراء: تخطى إصابات كورونا 400 حالة يوميًا الفترة المقبلة

الخميس 07/مايو/2020 - 02:20 ص
جريدة الدستور
أحلام عبدالرحمن
طباعة
قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مصر أعادت رحلتين من العالقين بالكويت، الثلاثاء، فضلا عن 3 رحلات أمس الأربعاء.

وأضاف «سعد»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد» أنه تم إجراء الفحص الطبي للعائدين من الكويت، ثم تم نقلهم إلى مراكز العزل بالمدن الجامعية على حساب الحكومة، أم من يختار الإقامة بالفنادق يتحمل تكاليف الإقامة، مشيرًا إلى أن رحلات إعادة العالقين بالكويت ستستمر من اليوم حتى 16 مايو بمعدل 3 رحلات يوميًا، وأوضح أن الكويت أعفت العالقين من رسوم مختلفة الإقامة وتحملت تكاليف نقلهم.

وحول ارتفاع إصابات فيروس كورونا في الفترة الأخيرة، قال: «كان متوقعًا وسبق أن حذرنا من التزاحم الذي ندفع ثمنه، كون الزيادة الحالية نتيجة زحام خلال الأسبوع ما قبل رمضان، ولنكن صرحاء التزام المواطنين بالإجراءات بدأ يقل وأصبح هناك نوع من التساهل».

وتابع: «ما زال لدينا القدرة على التعامل مع الموقف من حيث عدد المستشفيات، فضلًا عن قلة الحالات التي تحتاج إلى أجهزة تنفس صناعي، حيث وصل متوسط الحالات التي تحتاج إلى أجهزة تنفس صناعي إلى 50 حالة فقط».

وحول إقامة مائدة إفطار جماعي في بولاق الدكرور، قال متحدث الوزراء:«سلوك مستهجن، وسيطبق عليهم القانون بالحبس أو الغرامة».

وأشار إلى نجاح تجربة وضع الشباب والحالات التي تعاني من أعراض خفيفة بالمدن الجامعية حيث يصل متوسط مدة الإقامة بها حتى الشفاء 4 أيام فقط، لافتا إلى أن السبب ربما يرجع إلى العامل النفسي وإحساس المريض أنه لا يتواجد في مستشفى وبالتالي فإن حالته مستقرة.

وأوضح أنه من المتوقع زيادة عدد الإصابات الفترة المقبلة، ومن الوارد تخطي الإصابات 400 حالة يوميًا، لافتا إلى أن الحكومة ستعقد اجتماعا الخمي لإعلان ساعات الحظر، ومن المتوقع الاستمرار على موعد ساعات الحظر التي بدأت منذ بداية شهر رمضان، ثم ستكون هناك وقفة أخرى قبل عيد الفطر لتحديد الموقف وفقًا لعدد الإصابات.

واختتم: «امتحانات السنوات النهائية بالدبلوم والثانوية العامة والجامعات ستتم وفقا لإجراءات احترازية شديدة، والموقف بأكمله محل دراسة وسيتم الإعلان عنه قريبا».

موضوعات متعلقة

حقيقة فتح تسجيل العمالة الغير منتظمة برقم البطاقة عبر وزارة القوى العاملة

وزير التعليم يحسم الجدل حول موعد امتحانات الثانوية العامة

قبل التسليم.. مشروع بحث عن السياحة للصف الرابع والخامس الابتدائي.. إجابة سؤال الرياضيات

الاختيار الحلقة 13.. هروب هشام عشماوي من الإسماعيلية بعد التفجير

الصور

image description

«سكسفون» بشوارع السيدة زينب.. صانع بهجة في رمضان

image description

محافظ أسيوط يتابع مشروعات «حياة كريمة» في أبوتيج (صور)

image description

صور ميدان التحرير اليوم

image description

«الرزق يحب الخفية».. «أسطول» بائع كنافة بدرجة نبطشي أفراح (صور)

image description

«أسيوط» تواصل تطهير المراكز والأحياء ضد كورونا (صور)

الأكثر قراءة

«الخارجية» توجه خطابًا إلى مجلس الأمن بشأن سد النهضة

«التعليم» تنفي إلغاء امتحانات الثانوية العامة لعام 2020

حقيقة فتح تسجيل العمالة الغير منتظمة برقم البطاقة عبر وزارة القوى العاملة

الآن.. أكواد الطلاب لامتحانات أولى ثانوى 2020 عبر موقع «Thaneduone.emis.gov.eg»

إنفوجراف

image description

المايسترو صالح سليم.. الأب الروحى للأهلى (إنفوجراف)

image description

8 نصائح قبل شراء ملابس العيد للوقاية من كورونا (إنفوجراف)

image description

لتنمية موارد الدولة.. رسوم جديدة على قطاع الرياضة (انفوجراف)

image description

حُرق فى 2011.. ترميم محاكم الجلاء (إنفوجراف)

أيام زمان

أسرار علاقة تحية كاريوكا بالرؤساء.. عبد الناصر أوصى بها خيرًا والسادات اختبأ عند أهلها

سر الأمنية الأخيرة لـ فريد الأطرش في مرضه.. حققها جمال عبد الناصر

هكذا حاول خيري شلبي الانتحار بـ«اليود».. وأنقذته فيروز بطريقة غريبة

لعنة نصر محروس.. سر نجاة تامر حسنى وشيرين من مصير بهاء سلطان

نجم الساعة

حريق مدمر يلتهم مبنى مكونا من 10 أدوار بشبرا الخيمة (فيديو)

الصحة

إنتاج جهاز تنفس اصطناعى رخيص التكلفة باستخدام الـ3D

ارتفاع وفيات الأفارقة بسبب كورونا مقارنة بالبريطانيين

الفقر ونقص التأمين الصحي يؤثران على وظائف القلب

إجبار الأطقم الطبية الكينية على إعادة استخدام معدات صحية

منوعات

الآن.. التسجيل على موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين 2020 الترقيات لإنجاز صحيفة المعلم

الآن.. أكواد الطلاب لامتحانات أولى ثانوى 2020 عبر موقع «Thaneduone.emis.gov.eg»

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية لمعرفة أرقام الجلوس 2020 الخاصة بالشهادة الثانوية

"فخور بمدينتي" يتصدر تريند "تويتر"

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
لغة فوق اللغة
د. محمد عفيفي
مصر.. الموسيقى والتاريخ
صفوت البياضي
سؤال يحتاج لجواب
جلال حمام
المنسي.. قصة بطل أم سيرة وطن؟
المزيد

الثقافة

كورونا فى خدمة الثقافة.. العزل المنزلى ينعش القراءة لدى الشباب

صدور طبعة مصرية من رواية «الشعلة الخفية للملكة لوانا»

إطلاق النسخة الرقمية من مهرجان دبي لمسرح الشباب على «يوتيوب»

الرافدين تطرح النسخة العربية لرائعة فرجيينا وولف «إلى المنارة»