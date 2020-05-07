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الخميس 07 مايو 2020 الموافق 14 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تفاصيل الحلقة 13 من «النهاية»

الخميس 07/مايو/2020 - 12:53 ص
مسلسل النهاية
مسلسل النهاية
محمد مجدي
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بدأت أحداث الحلقة 13 من مسلسل "النهاية" بظهور ناهد السباعي وهي في شركتها تحاول أن تصل إلى زوجها يوسف الشريف بعدما شكت أن الذي يتواجد هذه الفترة هو ريبوت ليس.

تتواصل أحداث المسلسل بأن محمد الكيلاني تبحث عنه شرطة الواحة بعد ما علمت أن يوسف الشريف أخبره أن ما يحدث حوله هو مجرد أكذوبة ولابد أن يعلم الحقيقة، خاصة وأن من يتحدث معه يوميًا زوجته هو مجرد ريبوت وليس إنسان حقيقي.

ويبحث يوسف الشريف عن الحقيقة بشكل كامل من خلال البحث الدقيق في كل ما يخص الواحة بعد الشكوك التي تأكد منها بعد موقف والد صديقه محمد الكيلاني.

من جانب أخر تحاول سهر الصايغ أن تتأقلم في حياتها الجديدة بعدما قام بإنقاذها الروبوت من أيدي جهاز الأمن وعلى نفس المنوال يحاول الروبوت أن يصل إلى الحقيقة، خاصة بعد ما رأى يوسف الشريف الحقيقي ويحاول الوصول إلى كشف ما يحدث من حوله وأن لديه ذكريات تأكد لأنه شخص لديه واقع يبحث عنه عندما رأى ذلك عند أخذ الوعي منه في شركة أنرجي كو.

يعلم عمرو عبد الجليل مكان الروبوت يوسف الشريف ويعمل على إنقاذ البشرية منه من خلال قتله إلكترونيا فيما يحصل الريبوت على مصادر الطاقة من شركه أنر جي كو حتى تعيش سهر الصايغ في أمان.

وتحاول سهر الصايغ قتل عمرو عبد الجليل بسكين؛ إلا أنه يدرك الأمر ويهرب منها ويبعدها عن طريقه، من جانب أخر يواصل أحمد وفيق بحثه عن يوسف الشريف بعد ما يتأكد أنه ريبوت ويأمر ببحث الجهاز الأمني عنه في كل مكان.

وتنتهي الحلقة بمعرفة يوسف الشريف حقيقة الواحة وأنه لا ينقذ العالم؛ بل يحقق رغباتهم، خاصة عندما يعلم أن كل أغنياء العالم المتضاربين يعيشون فيها دون مشاكل.

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