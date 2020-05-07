إصابة المتحدث باسم رئيس البرازيل بكورونا

قال مكتب المتحدث باسم رئيس البرازيل جايير بولسونارو، اليوم الخميس، إن الفحوص أثبتت إصابة المتحدث أوتافيو‭ ‬دوريجو باروس بفيروس كورونا المستجد، مما يثير مزيدا من الأسئلة حول مدى إمكانية تعرض الرئيس للإصابة بالفيروس.وتابع المكتب، في بيان له، أن باروس (59 عامًا) يخضع حاليا للحجر الصحي في منزله ولم تظهر عليه أعراض الإصابة بالفيروس، متابعا أن العاملين بالمكتب ينتظرون في منازلهم نتائج فحوص كورونا.